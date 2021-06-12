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Здравоохранение 12.06.2021 00:31

В Грузию с июля поэтапно поступит 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 - Минздрав

В Грузию в ближайшие месяцы, с июля по октябрь, поэтапно поступит 3 млн. 600 тыс. доз вакцин против коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу журналистам глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, уже создан график гарантированного поступления вакцин от четырех производителей. Он не уточнил о каких вакцинах идет речь.

Ранее в Минздраве Грузии сообщали, что ожидается поступление как минимум 1 миллиона доз вакцины Pfizer и около полумиллиона доз китайской вакцины "Синофарм".

Между тем, Гамкрелидзе заявил, что, согласно последним исследованиям, около 49% населения Грузии высказывают желание сделать прививку. При этом, сказал он, 20% пока не приняли решение, а остальные (31%) говорят, что не будут прививаться.

"Для нас главное этим 49% дать возможность, чтобы они легко привились, с теми 20% будем работать вместе с масс-медиа путем информационных кампаний и убедим их, что человечество ничего лучше вакцин не придумало", - заявил Гамкрелидзе.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 695 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 352 тыс. 649 случаев заражения, скончались 5 тыс. 12 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ, ПОСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]