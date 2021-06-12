В Грузию с июля поэтапно поступит 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 - Минздрав

В Грузию в ближайшие месяцы, с июля по октябрь, поэтапно поступит 3 млн. 600 тыс. доз вакцин против коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу журналистам глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его информации, уже создан график гарантированного поступления вакцин от четырех производителей. Он не уточнил о каких вакцинах идет речь.
Ранее в Минздраве Грузии сообщали, что ожидается поступление как минимум 1 миллиона доз вакцины Pfizer и около полумиллиона доз китайской вакцины "Синофарм".
Между тем, Гамкрелидзе заявил, что, согласно последним исследованиям, около 49% населения Грузии высказывают желание сделать прививку. При этом, сказал он, 20% пока не приняли решение, а остальные (31%) говорят, что не будут прививаться.
"Для нас главное этим 49% дать возможность, чтобы они легко привились, с теми 20% будем работать вместе с масс-медиа путем информационных кампаний и убедим их, что человечество ничего лучше вакцин не придумало", - заявил Гамкрелидзе.
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 695 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек.
В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 352 тыс. 649 случаев заражения, скончались 5 тыс. 12 человек.
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Италии
Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Япония выделит Афганистану миллионы долларов на развитие
BP планирует выделить иракские операции в самостоятельную компанию
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Путин считает, что Байден не будет принимать импульсивных решений
Путин назвал очередным "фэйком" сообщения о поставке Россией Ирану спутниковой системы для слежки за военными объектами
Вашингтон всегда готов к ответным действиям в случае враждебных действий со стороны РФ - Белый дом
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?