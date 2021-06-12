BP планирует выделить иракские операции в самостоятельную компанию

BP Plc планирует выделить в самостоятельную компанию свои операции в Ираке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Новой компании будет принадлежать доля BP в одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений Румейла (Rumaila), а ее совладельцем станет China National Petroleum Corp., один из партнеров BP в этом проекте, отмечают источники. Компания будет иметь собственный долг, отдельный от BP, и распределять прибыль через дивиденды.
Решение о выделении иракских операций в самостоятельную компанию даст BP больше гибкости для инвестиций в низкоуглеродные источники энергии, поскольку она сможет сократить капиталовложения в нефтегазовые проекты, отмечают источники. Чтобы пойти на этот шаг, НК должна будет получить согласие иракских госкомпаний Basra Oil и Oil Marketing Company (SOMO), которые вместе с ней работают на месторождении Румейла.
В прошлом году BP обязалась к 2030 году увеличить инвестиции в низкоуглеродные источники энергии в 10 раз, до $5 млрд, а также сократить добычу нефти и газа на 40%.
Румейла является важным активом в портфеле BP. Компания участвовала в его открытии в 1953 году, и в настоящее время на долю этого месторождения приходится примерно треть всей нефти, ежегодно добываемой в Ираке.
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