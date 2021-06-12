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Дальнее зарубежье 12.06.2021 09:05

США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают демократические устремления российского народа - американский госсекретарь

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил российский народ с Днем России, заверив, что Соединенные Штаты выступают за сотрудничество с РФ и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона в стране, сообщил американский госдепартамент.

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с Днем России. Этот праздник знаменует собой значительный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России", - заявил Блинкен.

Он сказал: "Пользуясь возможностью, я подтверждаю стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям".

По его словам, Декларация "признала демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировала их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также их право на жизнь и достоинство", и США "привержены поддержке российского народа", который стремится к реализации положений документа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]