США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают демократические устремления российского народа - американский госсекретарь

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил российский народ с Днем России, заверив, что Соединенные Штаты выступают за сотрудничество с РФ и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона в стране, сообщил американский госдепартамент.
"От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с Днем России. Этот праздник знаменует собой значительный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России", - заявил Блинкен.
Он сказал: "Пользуясь возможностью, я подтверждаю стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям".
По его словам, Декларация "признала демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировала их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также их право на жизнь и достоинство", и США "привержены поддержке российского народа", который стремится к реализации положений документа.
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