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Дальнее зарубежье 12.06.2021 09:24

Вашингтон всегда готов к ответным действиям в случае враждебных действий со стороны РФ - Белый дом

Власти США всегда оставляют за собой возможность ответных действий, когда сталкиваются с враждебными действиями таких стран, как Россия, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы всегда оставляем за собой право рассматривать все возможные варианты ответных действий, когда сталкиваемся с проблемным поведением", - сказала она в эфире CNN, отвечая на вопрос про Россию.

"Мы никогда не исключаем действия или ответные действия. Правда, мы не всегда сообщаем о подобных намерениях заранее", - добавила Псаки.

Говоря о предстоящих переговорах президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, Псаки в очередной раз напомнила, что Вашингтон согласился на такие переговоры, так как "нет ничего лучше дипломатии "лицом к лицу", даже когда мы имеем дело с соперниками".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]