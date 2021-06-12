Вашингтон всегда готов к ответным действиям в случае враждебных действий со стороны РФ - Белый дом

Власти США всегда оставляют за собой возможность ответных действий, когда сталкиваются с враждебными действиями таких стран, как Россия, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы всегда оставляем за собой право рассматривать все возможные варианты ответных действий, когда сталкиваемся с проблемным поведением", - сказала она в эфире CNN, отвечая на вопрос про Россию.
"Мы никогда не исключаем действия или ответные действия. Правда, мы не всегда сообщаем о подобных намерениях заранее", - добавила Псаки.
Говоря о предстоящих переговорах президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, Псаки в очередной раз напомнила, что Вашингтон согласился на такие переговоры, так как "нет ничего лучше дипломатии "лицом к лицу", даже когда мы имеем дело с соперниками".
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