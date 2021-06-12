Президент России Владимир Путин назвал "чепухой" сообщение Washington Post о том, что Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели. (Все цитаты российского президента приводятся в переводе с английского языка - ИФ).
Президент сказал: "У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество".
Что касается сообщения газеты, Путин заявил: "Это просто фальшивые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто говорит об этом, вероятно, знают об этом больше. Это просто чепуха, мусор".
Накануне Washington Post сообщила, что в США и некоторых странах Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Ирана по получению информации о военных объектах в регионе.
Издание, ссылаясь на нынешних и бывших официальных лиц в Соединенных Штатах и странах Ближнего Востока, которые располагают информацией о деталях российско-иранского соглашения, пишет, что эта система "даст Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами".
Источники отмечают, что в соответствии с соглашением Россия должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения.
"Это значительно повысит шпионские возможности Ирана, позволив осуществлять непрерывный мониторинг объектов, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм, в которых размещаются американские войска", - отмечает The Washington Post.
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