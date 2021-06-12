Путин считает, что Байден не будет принимать импульсивных решений

Президент России Владимир Путин надеется, что нынешний президент США, который отличается от бывшего главы государства Дональда Трампа, будет воздерживаться от импульсивных решений и действий.
В интервью телеканалу NBC Путин сказал, что Джо Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный (чиновник - ИФ), он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике."
"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США", - сказал российский лидер.
Он заявил, что за время пребывания на посту президента привык к нападкам на себя.
В ответ на вопрос ведущего, касающийся оскорбительного заявления президента США Байдена, который в одном из интервью согласился, что Путина можно называть "убийцей", президент России сказал: "За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из всех областей под всевозможными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого меня не удивляет".
"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. А различные ярлыки - это не то, по поводу чего стоит даже слегка переживать", - пояснил Путин.
Он отметил: "Знаешь, я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то расстройство желудка, если не считать, что это словесное расстройство желудка".
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