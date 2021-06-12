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Бизнес и законодательство 12.06.2021 10:34

Япония выделит Афганистану миллионы долларов на развитие

Япония предоставит Афганистану финансовую поддержку, исчисляемую в миллионах долларов США в период 2021 - 2024 годы для развития страны и гуманитарные нужды, заявил Специальный представитель Японии по Афганистану и Пакистану, посол Катсухико Такахаши в ходе встречи с замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым, сообщает в субботу сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

На встрече, состоявшейся накануне в формате видеоконференции, стороны изложили позиции Туркменистана и Японии по афганской проблематике.

Стороны отметили, что ситуация в Афганистане продолжает находиться в центре внимания мирового сообщества, и напрямую связана с уровнем безопасности и стабильности как на региональном, так и международном уровнях, говорится в сообщении.

Хаджиев подтвердил убежденность Туркменистана в том, что процесс установления мира в Афганистане может быть осуществлен только при помощи политико-дипломатических инструментов, вовлечения Афганистана в основные процессы мировой экономики и гуманитарное содействие.

Такахаши отметил, что японская сторона поддерживает позицию Туркменистана в данном контексте и высоко оценивает энергетические и транспортные проекты, осуществляемые в Афганистане при содействии официального Ашхабада, включая инициативы гуманитарной направленности.

Дипломаты обменялись мнениями по дальнейшему развитию ситуации в Афганистане и договорились продолжать активный диалог для поиска приемлемых форм сотрудничества по содействию этой стране, говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, по инициативе Туркменистана в соседней стране реализуются проекты строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), железной дороги между двумя странами. Также обсуждаются возможности расширение перевозок по Лазуритовому коридору из Афганистана через Туркменистан, паромом через Каспий в Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы.

Во второй половине 2021 года планируется начать строительство афганского участка газопровода ТАПИ протяженностью 774 км.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЯПОНИЯ, АФГАНИСТАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]