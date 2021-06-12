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Здравоохранение 12.06.2021 11:07

Число заражений COVID-19 в мире превысило 175 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 175 млн 277 тыс. 311, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 785 тыс. 130 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 437 тыс. 749 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 599 тыс. 180.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 359 тыс. 155, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 367 тыс. 81.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 296 тыс. 118 заболевших, из них умерло 484 тыс. 235 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 487,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 847 человек, Индии - 264, Бразилии - 2 тыс. 263.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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