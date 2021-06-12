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Здравоохранение 12.06.2021 12:15

В РФ выявлены максимальные с 19 февраля 13,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 510 случаев, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -13 тыс. 510 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 170 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С начала текущей неделе в России наблюдается ежедневное увеличение заболеваемости коронавирусом, показатели субботы соотносятся с данными 19 февраля, когда было выявлено 13 тыс. 433 новых случаев, после этого наблюдалось снижение значений.

За минувшие сутки от перенесенного заболевания выздоровели 9 тыс. 986 человек, умерли 399 пациентов.

В Москве в субботу выявлено максимальное с начала года число новых случаев коронавируса - 6 тыс. 701; 67 скончавшихся и 2 тыс. 725 выздоровевших.

Российская столица лидирует по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки выявлены в Магаданской области - пять, в Ненецком АО - три, в Чукотском АО - один.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 193 тыс. 964 случаев коронавирусной инфекции, 126 тыс. 073 умерших и 4 млн 792 тыс. 169 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 889 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Московской области, 867 - в Санкт-Петербурге, 179 - в Нижегородской области, 159 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области, 140 - в Бурятии, 129 - в Свердловской области, 119 - в Крыму, 115 - в Иркутской области, 114 - в Красноярском крае, 111 - в Саратовской области, 108 - в Новосибирской области, 102 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 45 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 18 - в Нижегородской области, 15 - в Ульяновской области, 14 - в Свердловской области, 13 - в Самарской области, 12 - в Ростовской области, по 11 умерших в Ленинградской области, Краснодарском крае. 10 - в Тюменской области, девять - в Воронежской области, по восемь умерших в Московской области, Пермском крае. По семь летальных случаев в Бурятии, Волгоградской области, Иркутской области, Тульской области.

По шесть умерших в Пензенской области, Ставропольском крае. По пять умерших в Крыму, Саратовской области, Курской области, Тверской области, Красноярском крае. По четыре - в Якутии, Рязанской области, Псковской области, Оренбургской области, Новосибирской области, Липецкой области. По три - в Карелии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Калининградской области, Владимирской области, Орловской области, Алтайском крае. По два - в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Мордовии, Тамбовской области, Ярославской области, Вологодской области, Мурманской области, Астраханской области, Челябинской области, Кемеровской области, Омской области, Брянской области, Ивановской области, Костромской области, Смоленской области. По одному - в Адыгее, Калмыкии, Башкирии, Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Курганской области, Амурской области, Белгородской области, Калужской области, Кировской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае, Севастополе.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 142,3 млн тестов на COVID-19, из них 407 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 552 тыс. 714 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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