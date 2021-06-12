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Внешняя политика 12.06.2021 12:35

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии в Баку Клаудио Таффури.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Таффури вручил Алиеву верительные грамоты.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]