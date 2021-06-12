Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии в Баку Клаудио Таффури.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Таффури вручил Алиеву верительные грамоты.

Х.Насирзаде