Президент Азербайджана принял верительные грамоты послов-нерезидентов 10 стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял новоназначенных послов-нерезидентов ряда стран.
Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиеву вручили верительные грамоты послы-нерезиденты Гватемалы, Ирландии, Албании, Норвегии, Черногории, Эстонии, Сомали, Новой Зеландии, Словении и Дании.
Х.Насирзаде
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