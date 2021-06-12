Баку заинтересован в определении новых сфер сотрудничества с Римом для увеличения товарооборота - президент Азербайджана

Официальный Баку намерен расширять двусторонние торговые отношения с Римом для увеличения взаимного товарооборота, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

“Конечно, мы начали двусторонние отношения с энергетического сотрудничества, поставки азербайджанской нефти делают Италию нашим крупнейшим торговым партнером. Однако я надеюсь, что мы сможем найти другие направления для увеличения товарооборота”, - сказал Алиев в субботу во время приема новоназначенного посла Италии в Баку Клаудио Таффури.

Президент также отметил, что залогом успеха развития двусторонних отношений является прочные политические связи.

“(...) ясно, что без прочных политических связей мы не смогли бы добиться такого большого прогресса в различных областях. Таким образом, политический диалог и прочные политические связи закладывают основу для сотрудничества в различных сферах, и многие итальянские компании действуют в Азербайджане, реализуют важные для нашей страны проекты. Это масштабные проекты на миллиарды долларов. В будущем будет больше возможностей”, - подчеркнул Алиев.

Кроме того президент отметил, что проект “Южного газового коридора” представляет историческую значимость в вопросе сбыта азербайджанского природного газа и нефти на итальянском рынке.

“Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа, основным рынком для нашей нефти. Это действительно важные достижения в нашем двустороннем сотрудничестве, и Южный газовый коридор - поистине исторический проект, проект исторической значимости и большой сложности”, - сказал Алиев.

Вместе с тем, Алиев отметил роль итальянских компаний в вопросе восстановления освобожденных от оккупации территорий в Карабахе.

“Итальянские компании одними из первых иностранных компаний начали работать над восстановлением освобожденных территорий. Как вы знаете, есть проекты, имеющие большое значение и символическое значение для Азербайджана, а также проекты экономического развития и инфраструктуры. В энергетическом секторе итальянские компании уже вовлечены в процесс реконструкции разрушенных гидроэлектростанций, переработки и производства в других сферах. Таким образом, это действительно показывает, что мы являемся стратегическим партнерами не на бумаге, а на деле”, - подчеркнул глава государства.

Итальянский посол, в свою очередь, сказал, что есть большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других областях. Таффури подчеркнул, что Италия принимает активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, отметив, что эта деятельность будет продолжена.

Х.Насирзаде