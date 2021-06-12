США увеличат число авиабаз с ядерным оружием

Соединенные Штаты планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти количество авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие, следует из данных Федерации американских ученых.
В настоящее время стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer размещаются на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт, (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).
Хранилища с ядерными авиабомбами и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками расположены только на авиабазах Майнот и Уайтмен, где соответственно базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.
Увеличение количества таких авиабаз связано с поступлением на вооружение ВВС США новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, которые будут размещаться на авиабазах Элсуорт, Дайесс и Уайтмен. Там будут созданы хранилища для ядерных авиабомб и крылатых ракет с ядерными боеголовками.
По данным Пентагона, первые новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider будут размещены на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота.
Как сообщила на текущей неделе на слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло, Соединенные Штаты уже построили первые два новых стратегических бомбардировщика B-21 Raider.
По ее словам, в настоящее время идет проверка всех систем самолетов. Летные испытания начнутся в следующем году.
Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.
Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены. До сих пор не опубликовано ни одного его изображения.
Принятие нового стратегического бомбардировщика на вооружение ожидается в 2026-2027 годах. Он предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью 80 млрд долларов.
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