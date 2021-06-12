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Дальнее зарубежье 12.06.2021 15:31

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным - Белый дом

Президент США Джозеф Байден намерен провести отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу со ссылкой на представителя Белого дома корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама.

"Хотя мы до сих пор завершаем работу над форматом встречи с президентом Путиным и его делегацией, мы можем подтвердить некоторые детали, в том числе... отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи", - процитировала она в твиттере представителя администрации США.

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]