Если в Ереване хотят мира, они должны начать переговоры с Баку о делимитации границы - президент Азербайджана

Если официальный Ереван хочет мира, то он должен начать вести с Баку переговоры о делимитации госграницы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

“Если Армения хочет мира, нам также нужно мирное соглашение. Если Армения захочет войны, то она получит такой же результат, как и осенью прошлого года. Если Армения хочет мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они этого не сделают, они будут жалеть об этом”, - сказал Алиев в субботу во время приема новоназначенных послов-нерезидентов десяти стран.

Президент также отметил, что Армения отвергает предложение Азербайджана о мирном соглашении.

“К сожалению, на наши открытые заявления о нашей готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией правительство Армении не отвечает. Правительство Армении также игнорирует наше предложение, которое поддерживается крупными международными сторонами, о начале переговоров о делимитации государственной границы с Арменией. Мы этого не понимаем”, - подчеркнул Алиев.

Глава государства добавил, что Баку готов к новому этапу развития и установления мира в регионе.

Х.Насирзаде