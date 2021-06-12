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Карабах 12.06.2021 16:50

Баку вскоре получит определенную информацию о минных полях в Карабахе - президент Азербайджана

Официальный Баку, благодаря контактам с международными организациями, приближается к получению карт минных полей в Карабахе, заложенных армянскими военными, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

“Благодаря активным контактам международных организаций, мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока не получу эти результаты”, - сказал Алиев в субботу во время приема новоназначенных послов-нерезидентов десяти стран.

Президент также отметил, что Армения должна передать Баку карту местонахождения минных установок в Карабахе. Из-за отсутствия карт минных полей усложняется процесс возвращения беженцев в свои родные дома, а также погибают мирные жители, подрываясь на минах.

“Вандализм и варварство - этими двумя словами можно описать то, что армянское государство делало на наших землях в годы оккупации. Теперь перед нами стоит серьезная проблема. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, мы должны вернуть сотни тысяч азербайджанцев, но сегодня это невозможно из-за мин. Сотни тысяч мин были заложены армянами, и за последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев были убиты или ранены из-за того, что Армения не предоставила нам карты мин”, - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, МИНЫ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]