Баку вскоре получит определенную информацию о минных полях в Карабахе - президент Азербайджана

Официальный Баку, благодаря контактам с международными организациями, приближается к получению карт минных полей в Карабахе, заложенных армянскими военными, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

“Благодаря активным контактам международных организаций, мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока не получу эти результаты”, - сказал Алиев в субботу во время приема новоназначенных послов-нерезидентов десяти стран.

Президент также отметил, что Армения должна передать Баку карту местонахождения минных установок в Карабахе. Из-за отсутствия карт минных полей усложняется процесс возвращения беженцев в свои родные дома, а также погибают мирные жители, подрываясь на минах.

“Вандализм и варварство - этими двумя словами можно описать то, что армянское государство делало на наших землях в годы оккупации. Теперь перед нами стоит серьезная проблема. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, мы должны вернуть сотни тысяч азербайджанцев, но сегодня это невозможно из-за мин. Сотни тысяч мин были заложены армянами, и за последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев были убиты или ранены из-за того, что Армения не предоставила нам карты мин”, - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде