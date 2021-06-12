В Азербайджане зафиксирован 61 случай COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 61 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,126 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 73 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 953.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 328,398 тыс. человек (+204 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 775 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 746 тестов на коронавирус (накануне 8 515 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 615,11 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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