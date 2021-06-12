Кандидаты на пост президента Ирана проводят третий раунд дебатов, он посвящен нуждам народа

Третий и заключительный раунд дебатов кандидатов на пост президента Ирана начался на иранском телевидении в субботу. Его тема - "нужды и чаяния народа".

Первый раунд, состоявшийся неделю назад, был посвящен проблемам экономики, второй, прошедший во вторник, - социально-политическим вопросам и проблемам культуры. В то же время иранская пресса отмечает, что кандидаты часто отклонялись от заявленных тем, вновь обращались к проблемам экономики и выступали с критическими замечаниями в адрес друг друга.

Ранее МВД Ирана огласило список кандидатов, одобренных Советом стражей конституции. Среди них пятеро - представители консервативных кругов.

В список вошли представитель руководителя Исламской республики Иран в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, глава судебной власти Ирана Сейед Эбрагим Раиси, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи, руководитель Исследовательского центра Меджлиса (парламента Ирана) Алиреза Закани, парламентарий консервативного толка Сейед Газизаде, бывший управляющий Центральным банком Ирана Абдольнасер Хеммати, а также политик-реформист, бывший губернатор провинции Исфахан Мохсен Мехрализаде.

Эти кандидатуры предварительно одобрил Совет стражей конституции Ирана. Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской республики и принадлежность к исламу шиитского толка - официальной религии страны.

Среди тех, кто не прошел аттестацию Совета стражей конституции, в частности оказались бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, бывший председатель парламента Али Лариджани, а также Эсхак Джахангири, занимающий сейчас пост первого вице-президента страны.

Нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.

Выборы президента намечены в Иране на 18 июня. В них смогут принять участие более 59 млн граждан страны. Более 72 тыс. избирательных участков, в том числе и передвижных, будут открыты с 07:00 до 00:00 местного времени.