ЕС рассчитывает на трансатлантическое партнерство в позиции по отношению к России - глава Еврокомиссии

Ситуация на восточных рубежах ЕС стала одной из тем сессии, посвященной внешней политике на саммите "группы семи", сообщила в субботу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"На сессии по внешней политике мы обсудили восточное соседство ЕС", - написала она в своем твиттере.
"Россия продолжает подрывать порядок в сфере европейской безопасности, и для того, чтобы принять этот вызов, мы можем рассчитывать на крепкий трансатлантический альянс", - отметила она.
Саммит "группы семи" проходит 11-13 июня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.
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