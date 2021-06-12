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СНГ 12.06.2021 19:47

ЕС рассчитывает на трансатлантическое партнерство в позиции по отношению к России - глава Еврокомиссии

Ситуация на восточных рубежах ЕС стала одной из тем сессии, посвященной внешней политике на саммите "группы семи", сообщила в субботу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На сессии по внешней политике мы обсудили восточное соседство ЕС", - написала она в своем твиттере.

"Россия продолжает подрывать порядок в сфере европейской безопасности, и для того, чтобы принять этот вызов, мы можем рассчитывать на крепкий трансатлантический альянс", - отметила она.

Саммит "группы семи" проходит 11-13 июня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

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Тэги: G7, ВНЕШПОЛИТИКА, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]