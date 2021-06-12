ЕС рассчитывает на трансатлантическое партнерство в позиции по отношению к России - глава Еврокомиссии

Ситуация на восточных рубежах ЕС стала одной из тем сессии, посвященной внешней политике на саммите "группы семи", сообщила в субботу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На сессии по внешней политике мы обсудили восточное соседство ЕС", - написала она в своем твиттере.

"Россия продолжает подрывать порядок в сфере европейской безопасности, и для того, чтобы принять этот вызов, мы можем рассчитывать на крепкий трансатлантический альянс", - отметила она.

Саммит "группы семи" проходит 11-13 июня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.