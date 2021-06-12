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Карабах 12.06.2021 18:58

Баку передал Еревану 15 человек в обмен на карты минных полей в Агдамском районе - МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает о передаче армянской стороне 15 человек в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

“Согласно достигнутой договоренности, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт с расположением 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии армянской стороне переданы 15 задержанных армян”, - отмечается в сообщении.

В оказании помощи данного вопроса в министерстве отметили роль грузинского правительства, госсекретаря США, президента Совета ЕС и шведское председательство в ОБСЕ.

“Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время мы подчеркиваем роль помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президента Совета ЕС Чарльза Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ в Швеции”, - отмечается в информации.

Кроме того в министерстве подчеркнули, что получение данной карты спасет десятки тысяч жизней.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНЫ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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