Баку передал Еревану 15 человек в обмен на карты минных полей в Агдамском районе - МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает о передаче армянской стороне 15 человек в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.
“Согласно достигнутой договоренности, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт с расположением 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии армянской стороне переданы 15 задержанных армян”, - отмечается в сообщении.
В оказании помощи данного вопроса в министерстве отметили роль грузинского правительства, госсекретаря США, президента Совета ЕС и шведское председательство в ОБСЕ.
“Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время мы подчеркиваем роль помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президента Совета ЕС Чарльза Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ в Швеции”, - отмечается в информации.
Кроме того в министерстве подчеркнули, что получение данной карты спасет десятки тысяч жизней.
Х.Насирзаде
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