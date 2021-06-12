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Дальнее зарубежье 12.06.2021 21:29

Решение американской стороны об отдельной пресс-конференции по итогам саммита РФ-США вызвано предпочтениями Байдена - Кремль

Проведение отдельных пресс-конференций президентами России и США по итогам саммита в Женеве, скорее, объясняется предпочтениями американского президента Джозефа Байдена, поскольку по итогам переговоров в Великобритании он и премьер-министр Борис Джонсон также по отдельности общались с прессой, отметили в Кремле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США решила не проводить совместную пресс-конференцию двух лидеров якобы из-за того, что в свое время в Хельсинки в 2018 году совместная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была для последнего неудачной.

"Нет. Все не так", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, действительно ли американская сторона отказалась от совместной пресс-конференции и верят ли в Кремле в подобный аргумент.

Он пояснил: "Американская сторона, действительно, предпочла сделать самостоятельную пресс-конференцию, президент Путин также проведет самостоятельную пресс-конференцию, но мы видим, что в ходе поездки, например, днями раньше в Великобритании Байден и Борис Джонсон тоже по отдельности проводили пресс-конференции. Поэтому, это, видимо, просто предпочтение президента США".

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]