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Спорт 12.06.2021 20:56

Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Матч группы В чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Дании и Финляндии прерван.

В конце первого тайма игры в Копенгагене сознание потерял полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.

В настоящий момент врачи пытаются оказать помощь футболисту.

Счет пока 0:0, Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе В.

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Тэги: ДАНИЯ, ФУТБОЛ, МАТЧ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]