Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Матч группы В чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Дании и Финляндии прерван.

В конце первого тайма игры в Копенгагене сознание потерял полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.

В настоящий момент врачи пытаются оказать помощь футболисту.

Счет пока 0:0, Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе В.