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Регион 12.06.2021 21:58

Пашинян сообщил, что обсуждает с РФ возможность размещения российских пограничников на новых участках границы с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников и международных наблюдателей в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

"Я предложил Азербайджану зеркальный отвод войск и размещение по приграничной линии российских пограничников, международный мониторинг с привлечением сопредседательства Минской группы ОБСЕ и начало процесса демаркации границы Армении на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал Пашинян на предвыборном митинге в Гегаркуникской области.

По его словам, по данному вопросу армянская сторона находится в тесном контакте с российскими коллегами.

"Представители российских пограничных войск были на всем этом участке, изучили местность, и теперь мы обсуждаем, на каких позициях должны быть размещены российские пограничники и международные наблюдатели", - отметил Пашинян.

Он поблагодарил президентов России, США и Франции "за важные усилия в этом вопросе".

"Верю, что при международном сотрудничестве мы сможем обеспечить в регионе долгосрочный мир и стабильность", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]