США и Южная Корея подтвердили важность сотрудничества по региональным проблемам, включая КНДР - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен подтвердили готовность продолжать сотрудничество по мировым и региональным проблемам, сообщил госдепартамент по итогам встречи дипломатов в английском Корнуолле, где пройдет саммит "большой семерки".
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чон Ый Ен подтвердили, что альянс США и Республики Корея является основой мира, безопасности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепа.
Они считают необходимым сотрудничество США и Южной Кореи "для продвижения общих ценностей и решения сегодняшних и будущих проблем", отмечает госдеп.
Также сообщается, что стороны "подчеркнули важность многостороннего сотрудничества для решения вопросов, имеющих решающее значение для региональной стабильности", в том числе для "возвращения Мьянмы на путь демократии".
Блинкен и Чон Ый Ен " подтвердили приверженность тесному сотрудничеству между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией по широкому кругу вопросов, включая работу по денуклеаризации Корейского полуострова", говорится в сообщении.
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