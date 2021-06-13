Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0722 RUR   0.0237 GBR   2.4112 TRY   0.2017

Цена на нефть

10.06 $/bbl   WTI 70.29 0.33 Brent 72.52 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2021 09:08

США и Южная Корея подтвердили важность сотрудничества по региональным проблемам, включая КНДР - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен подтвердили готовность продолжать сотрудничество по мировым и региональным проблемам, сообщил госдепартамент по итогам встречи дипломатов в английском Корнуолле, где пройдет саммит "большой семерки".

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чон Ый Ен подтвердили, что альянс США и Республики Корея является основой мира, безопасности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепа.

Они считают необходимым сотрудничество США и Южной Кореи "для продвижения общих ценностей и решения сегодняшних и будущих проблем", отмечает госдеп.

Также сообщается, что стороны "подчеркнули важность многостороннего сотрудничества для решения вопросов, имеющих решающее значение для региональной стабильности", в том числе для "возвращения Мьянмы на путь демократии".

Блинкен и Чон Ый Ен " подтвердили приверженность тесному сотрудничеству между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией по широкому кругу вопросов, включая работу по денуклеаризации Корейского полуострова", говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПРОБЛЕМЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Президент Южной Кореи обсудил со спикером Палаты представителей США и конгрессменами альянс двух стран и денуклеаризацию КНДР Байден встретится 21 мая в Вашингтоне с президентом Южной Кореи - Белый дом Госсекретарь США Блинкен начинает первое зарубежное турне на этом посту - в Японию и Южную Корею Южная Корея и США обсуждают возможность совместной встречи глав Минобороны и внешнеполитических ведомств Паразиты получили главный Оскар Трамп передал поздравление с Днем рождения Ким Чен Ыну через лидера Южной Кореи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]