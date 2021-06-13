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Дальнее зарубежье 13.06.2021 18:25

Страны G7 заинтересованы в стабильных отношениях с РФ, однако готовы противостоять ее "дестабилизирующим действиям" - документ

Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", - отмечается в коммюнике.

Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.

Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к России "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".

Саммит G7 прошел в Великобритании с 11 по 13 июня. В нем принял участие, в частности, президент США Джо Байден, проводящий поездку по Европе. Это - первая поездка Байдена за границу с момента начала работы на посту президента.

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Тэги: МИР, G7, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]