Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.
"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", - отмечается в коммюнике.
Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.
Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к России "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".
Саммит G7 прошел в Великобритании с 11 по 13 июня. В нем принял участие, в частности, президент США Джо Байден, проводящий поездку по Европе. Это - первая поездка Байдена за границу с момента начала работы на посту президента.
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