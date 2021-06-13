Лидеры стран G7 призвали Китай соблюдать права человека

Участники саммита G7 в воскресенье призвали Китай избегать нарушений прав человека, сообщает Bloomberg со ссылкой на коммюнике, одобренное по итогам встречи в верхах.
"Призываем Китай соблюдать права человека и фундаментальные свободы, в особенности, в том, что касается Синьцзян-Уйгурского автономного района", - говорится в документе.
Также лидеры стран G7 призывают Китай обратить внимание на ситуацию с правами человека в Гонконге. Кроме того, они напомнили Пекину о необходимости соблюдать обязательства по сохранению за Гонконгом существенной автономии.
Британские СМИ отмечают, что при обсуждении темы Китая на саммите США столкнулись с тем, что некоторые европейские страны не согласны с американским планом по борьбе против роста влияния Китая в мире. В частности, президент США Джо Байден в сфере торговли считает нужным разработать альтернативу китайскому проекту "Один пояс и один путь". Однако конкретных планов и их финансирования пока нет, отмечают американские СМИ.
В то же время, по данным The New York Times, Италия, ФРГ и руководители ЕС не хотели бы в рамках противостояния Китаю ставить под удар свои обширные торговые связи с Пекином.
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