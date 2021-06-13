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Спорт 13.06.2021 18:50

У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ-2020 с Финляндией, останавливалось сердце - врач

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча Евро-2020, перенес остановку сердца, заявил врач датской команды Мартен Боесен.

"Его уже не было с нами", - приводит слова Боесена "Би-би-си".

Как сообщалось, незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия - Дания (1:0) в субботу в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что он в сознании, его состояние стабильное.

Ранее в воскресенье руководство Датского футбольного союза выступило с заявлением, в котором сообщило, что футболист продолжает находиться в больнице и передает пожелания партнерам по команде.

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Тэги: ДАНИЯ, ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, СИТУАЦИЯ


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Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]