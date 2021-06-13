Байден не уверен, что сможет добиться от Путина изменения его политики

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии гарантий того, что сможет убедить своего российского коллегу Владимира Путина и необходимости изменить поведение РФ.

"Нет гарантий того, что можно изменить поведение человека, его страны", - сказал Байден на пресс-конференции в Великобритании, отвечая на вопрос о грядущей встрече с Путиным.

Американский президент отметил, что в случае враждебных действий РФ он всегда будет готов принимать ответные меры. "Однако нет гарантий, что и это его (Путина - ИФ) остановит. Может быть, он захочет, чтобы подобное продолжалось", - добавил Байден, отвечая на вопрос о том, как на РФ могут влиять санкции, периодически вводимые Вашингтоном.

При этом Байден предположил, что у РФ все же есть причины, по которым ей выгодно работать с США, Так, по его словам, РФ "должна разобраться со своей экономикой, с COVID-19, а также - не только с США, но и с Европой, с проблемами на Ближнем Востоке".