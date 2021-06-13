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Дальнее зарубежье 13.06.2021 19:10

Байден не уверен, что сможет добиться от Путина изменения его политики

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии гарантий того, что сможет убедить своего российского коллегу Владимира Путина и необходимости изменить поведение РФ.

"Нет гарантий того, что можно изменить поведение человека, его страны", - сказал Байден на пресс-конференции в Великобритании, отвечая на вопрос о грядущей встрече с Путиным.

Американский президент отметил, что в случае враждебных действий РФ он всегда будет готов принимать ответные меры. "Однако нет гарантий, что и это его (Путина - ИФ) остановит. Может быть, он захочет, чтобы подобное продолжалось", - добавил Байден, отвечая на вопрос о том, как на РФ могут влиять санкции, периодически вводимые Вашингтоном.

При этом Байден предположил, что у РФ все же есть причины, по которым ей выгодно работать с США, Так, по его словам, РФ "должна разобраться со своей экономикой, с COVID-19, а также - не только с США, но и с Европой, с проблемами на Ближнем Востоке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, БАЙДЕН, ПУТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]