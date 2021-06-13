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Дальнее зарубежье 13.06.2021 19:29

Байден считает, что РФ и США могли бы сотрудничать по Ливии

Президент США Джо Байден заявил, что его страна и РФ могли бы сотрудничать для решения проблем жителей Ливии.

"Надеюсь, что мы сможем прийти к договоренностям, благодаря которым сможем, к примеру, спасать жизни людей в Ливии", - сказал он на пресс-конференции по итогам G7.

Байден пояснил, что "Россия столкнулась с проблемами в том, что касается восстановления Ливии, Сирии".

По его мнению, там невозможно обеспечивать стабильность, если "не удается обеспечивать базовые экономические потребности людей".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]