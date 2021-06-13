Байден считает, что РФ и США могли бы сотрудничать по Ливии

Президент США Джо Байден заявил, что его страна и РФ могли бы сотрудничать для решения проблем жителей Ливии.

"Надеюсь, что мы сможем прийти к договоренностям, благодаря которым сможем, к примеру, спасать жизни людей в Ливии", - сказал он на пресс-конференции по итогам G7.

Байден пояснил, что "Россия столкнулась с проблемами в том, что касается восстановления Ливии, Сирии".

По его мнению, там невозможно обеспечивать стабильность, если "не удается обеспечивать базовые экономические потребности людей".