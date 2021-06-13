Байден считает правильным, если он и Путин по отдельности расскажут журналистам об итогах их встречи

Президент США Джо Байден считает, что будет правильно, если он и российский лидер Владимир Путин проведут отдельные пресс-конференции по итогам их встречи в Женеве 16 июня.

"Он может сказать, о чем, по его словам, была встреча, и я скажу, о чем, на мой взгляд, была встреча. Вот, как я думаю, это должно пройти", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в воскресенье.

"Нам не нужен эдакий конкурс (если бы была совместная пресс-конференция - ИФ) нацеленный на то, чтобы выяснить, кто кого поставит в неловкое положение", - считает президент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США решила не проводить совместную пресс-конференцию двух лидеров якобы из-за того, что в свое время в Хельсинки в 2018 году совместная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была для последнего неудачной.

"Нет. Все не так", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, действительно ли американская сторона отказалась от совместной пресс-конференции и верят ли в Кремле в подобный аргумент.

Он пояснил: "Американская сторона, действительно, предпочла сделать самостоятельную пресс-конференцию, президент Путин также проведет самостоятельную пресс-конференцию, но мы видим, что в ходе поездки, например, днями раньше в Великобритании Байден и Борис Джонсон тоже по отдельности проводили пресс-конференции. Поэтому, это, видимо, просто предпочтение президента США".

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.