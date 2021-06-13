Президент США Джо Байден заявил, что собирается обсудить с лидером РФ Владимиром Путиным "нарушения международных норм" и темы, по которым возможно сотрудничество между странами.
"Вы понимаете, что я буду очень прямо говорить ему о том, какие моменты вызывают у нас беспокойство", - сказал он на пресс-конференции по итогам G7.
"Мы стремимся к решению тех вопросов, где, по нашему мнению, Россия не соблюдает международные нормы. Мы можем работать вместе. Мы можем сделать это по вопросу о стратегических доктринах... Могут быть и другие сферы для сотрудничества", - добавил Байден.
Он согласился с оценкой Москвы, что отношения РФ и США сейчас в плачевном состоянии. "Мы не стремимся к конфликту с Россией", - заверил Байден.
Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
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