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Дальнее зарубежье 13.06.2021 20:30

Байден готов привлекать к ответственности совершающих преступления против РФ, если они укрываются в США

Президент США Джо Байден заявил, что готов привлекать к ответственности в своей стране людей, совершающих преступления против России.

"Я открыт к тому, чтобы привлекать к ответственности людей, если совершают преступления против России и при этом- находятся в США", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Так Байден ответил на вопрос по поводу возможного сотрудничества по борьбе против киберпреступников.

Байден отметил, что знает о словах президента РФ Владимира Путина о готовности выдавать киберпреступников в США, если Вашингтон будет делать то же самое и для России. "Потенциально это может быть признаком прогресса", - сказал президент США.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]