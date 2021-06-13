Байден готов привлекать к ответственности совершающих преступления против РФ, если они укрываются в США

Президент США Джо Байден заявил, что готов привлекать к ответственности в своей стране людей, совершающих преступления против России.

"Я открыт к тому, чтобы привлекать к ответственности людей, если совершают преступления против России и при этом- находятся в США", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Так Байден ответил на вопрос по поводу возможного сотрудничества по борьбе против киберпреступников.

Байден отметил, что знает о словах президента РФ Владимира Путина о готовности выдавать киберпреступников в США, если Вашингтон будет делать то же самое и для России. "Потенциально это может быть признаком прогресса", - сказал президент США.