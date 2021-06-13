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Дальнее зарубежье 13.06.2021 20:58

Лидеры G7 договорились вместе решать проблему кибератак - Байден

Участники саммита G7 договорились вместе решать проблему кибератак, завил в воскресенье президент США Джо Байден.

"Мы согласились работать вместе над проблемой кибератак", - сказал он в Великобритании по итогам саммита.

Также, по словам Байдена, "семерка" намерена добиваться, того, чтобы "несли ответственность страны, не предпринимающие действий против работающих на их территории хакеров".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, G7, КИБЕРАТАКИ, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]