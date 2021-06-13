Лидеры G7 договорились вместе решать проблему кибератак - Байден

Участники саммита G7 договорились вместе решать проблему кибератак, завил в воскресенье президент США Джо Байден.

"Мы согласились работать вместе над проблемой кибератак", - сказал он в Великобритании по итогам саммита.

Также, по словам Байдена, "семерка" намерена добиваться, того, чтобы "несли ответственность страны, не предпринимающие действий против работающих на их территории хакеров".