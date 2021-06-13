Лидеры G7 призвали власти Белоруссии провести новые выборы и анонсировали санкции - коммюнике

Лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением, в котором призвали власти Белоруссии провести в стране новые справедливые выборы, осудили покушение белорусского руководства на права человека и пообещали ввести новые санкции против виновных.
"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма; вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества; провести новые свободные и справедливые выборы", - говорится в итоговом коммюнике саммита G7.
Там также подчеркивается, что лидеры G7 "глубоко обеспокоены продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером которых являются принудительная посадка рейса FR4978 (23 мая в Минске - ИФ) и арест независимого журналиста и его спутницы".
"Мы будем работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных, в том числе путем введения санкций, и продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - говорится в итоговом коммюнике.
Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.
Летевший этим рейсом один из создателей портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Кроме того, была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.
Тбилиси и Вашингтон работали над передачей Азербайджаном Армении 15 человек 2-3 месяца - Залкалиани
Ереван сбросил один из своих малых козырей без получения за него адекватной компенсации – Кузнецов об обмене между Баку и Ереваном
Пашинян: Я передавал Азербайджану карты минных полей через Лаврова
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным и "Северный поток 2"
Япония выделит Афганистану миллионы долларов на развитие
BP планирует выделить иракские операции в самостоятельную компанию
В Азербайджане зафиксировано 45 случаев COVID-19
Участники саммита G7 призывают к транспарентному расследованию причин возникновения COVID-19
У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ-2020 с Финляндией, останавливалось сердце - врач
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?