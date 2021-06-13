В Азербайджане зафиксировано 45 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 45 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,171 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 61 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане остается 4 953.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 328,58 тыс. человек (+182 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 638 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 389 тестов на коронавирус (накануне 8 746 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 622,499 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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