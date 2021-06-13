Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0722 RUR   0.0237 GBR   2.4112 TRY   0.2017

Цена на нефть

10.06 $/bbl   WTI 70.29 0.33 Brent 72.52 0.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.06.2021 22:55

Россия не поставляет Европе те объемы газа, которые ей нужны в настоящее время, утверждают в Минэнерго Украины

Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас для заполнения газовых хранилищ, заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - сказала Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, если уже зимой 2021 года случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане цены на топливо.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


Дата переговоров по газу не определена, РФ готова провести их 5 декабря, если компании готовы - Новак Трамп призвал Европу оказывать больше помощи Украине Новак: Будем считать 19 сентября согласованной датой трехсторонних переговоров по газу Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ приедут в Киев для встречи с Зеленским

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]