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Дальнее зарубежье 13.06.2021 22:24

Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет

Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Times of Israel.

По данным издания, лидеры новой коалиции заручились 60 голосами из 120, 59 проголосовали против. Один депутат воздержался.

Таким образом, в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет.

Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на 14 июня.

В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера проведет Нафтали Беннет (партия "Новые правые"), а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

Нынешняя коалиция состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Она получила название "блок перемен".

В новом правительстве не будет представителей партии Нетаньяху "Ликуд", несмотря на то, что у нее самая многочисленная фракция в Кнессете по итогам выборов. Нетаньяху также стал первым среди политиков, кто получил возможность попытаться сформировать правительство после выборов в марте этого года. Поскольку его партия не набрала достаточно голосов для формирования правительства своими силами, ему нужно было заручиться поддержкой депутатов из других партий. Нетаньяху не удалось это сделать, и поэтому "Ликуд" уходит в оппозицию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]