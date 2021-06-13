Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет

Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Times of Israel.
По данным издания, лидеры новой коалиции заручились 60 голосами из 120, 59 проголосовали против. Один депутат воздержался.
Таким образом, в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет.
Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на 14 июня.
В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера проведет Нафтали Беннет (партия "Новые правые"), а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").
Нынешняя коалиция состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Она получила название "блок перемен".
В новом правительстве не будет представителей партии Нетаньяху "Ликуд", несмотря на то, что у нее самая многочисленная фракция в Кнессете по итогам выборов. Нетаньяху также стал первым среди политиков, кто получил возможность попытаться сформировать правительство после выборов в марте этого года. Поскольку его партия не набрала достаточно голосов для формирования правительства своими силами, ему нужно было заручиться поддержкой депутатов из других партий. Нетаньяху не удалось это сделать, и поэтому "Ликуд" уходит в оппозицию.
Тбилиси и Вашингтон работали над передачей Азербайджаном Армении 15 человек 2-3 месяца - Залкалиани
Ереван сбросил один из своих малых козырей без получения за него адекватной компенсации – Кузнецов об обмене между Баку и Ереваном
Пашинян: Я передавал Азербайджану карты минных полей через Лаврова
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным и "Северный поток 2"
Япония выделит Афганистану миллионы долларов на развитие
BP планирует выделить иракские операции в самостоятельную компанию
В Азербайджане зафиксировано 45 случаев COVID-19
Участники саммита G7 призывают к транспарентному расследованию причин возникновения COVID-19
У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ-2020 с Финляндией, останавливалось сердце - врач
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?