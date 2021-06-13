Макей заявил, что в отношении Беларуси западные политики готовы на любые методы

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ заявил, что западные политики "готовы действовать любыми способами и методами".

"Ради достижения ими же самими выдуманных целей, они готовы действовать любыми способами и методами. Уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже - теракты, что было в Беларуси, 8 случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война", - сказал Макей.

По мнению министра, проблема заключается в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах.