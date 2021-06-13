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Дальнее зарубежье 13.06.2021 23:47

Макей заявил, что в отношении Беларуси западные политики готовы на любые методы

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ заявил, что западные политики "готовы действовать любыми способами и методами".

"Ради достижения ими же самими выдуманных целей, они готовы действовать любыми способами и методами. Уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже - теракты, что было в Беларуси, 8 случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война", - сказал Макей.

По мнению министра, проблема заключается в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ПОЛИТИКИ, МЕТОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]