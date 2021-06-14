Джонсон надеется на улучшение отношений РФ и Британии, но пока не видит повода для оптимизма

Лондон желает улучшения отношений с Москвой, однако положение дел в этой области пока что вызывает разочарование, заявил в понедельник перед саммитом НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я всегда надеюсь, что дела с Россией улучшатся, но я боюсь, что пока с точки зрения Соединенного Королевства (ситуация - ИФ) довольно-таки разочаровывающая", - сказал он.
"Когда я виделся с президентом Путиным, я дал это очень ясно понять. Я сказал: "Смотрите, мы готовы вести дела иначе, мы готовы постараться иметь более близкие отношения, но вы должны изменить свою линию поведения", - продолжил он.
При этом премьер напомнил об обвинениях британской стороны в адрес России о ее причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Кроме того, Джонсон затронул отношения альянса с КНР, отметив, что никто в НАТО не желает "новой холодной войны" с Китаем". Джонсон сказал, что взаимоотношения с этой страной порождают как вызовы, так и возможности.
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