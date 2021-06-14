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Дальнее зарубежье 14.06.2021 14:34

Джонсон надеется на улучшение отношений РФ и Британии, но пока не видит повода для оптимизма

Лондон желает улучшения отношений с Москвой, однако положение дел в этой области пока что вызывает разочарование, заявил в понедельник перед саммитом НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я всегда надеюсь, что дела с Россией улучшатся, но я боюсь, что пока с точки зрения Соединенного Королевства (ситуация - ИФ) довольно-таки разочаровывающая", - сказал он.

"Когда я виделся с президентом Путиным, я дал это очень ясно понять. Я сказал: "Смотрите, мы готовы вести дела иначе, мы готовы постараться иметь более близкие отношения, но вы должны изменить свою линию поведения", - продолжил он.

При этом премьер напомнил об обвинениях британской стороны в адрес России о ее причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Джонсон затронул отношения альянса с КНР, отметив, что никто в НАТО не желает "новой холодной войны" с Китаем". Джонсон сказал, что взаимоотношения с этой страной порождают как вызовы, так и возможности.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]