Джонсон надеется на улучшение отношений РФ и Британии, но пока не видит повода для оптимизма

Лондон желает улучшения отношений с Москвой, однако положение дел в этой области пока что вызывает разочарование, заявил в понедельник перед саммитом НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я всегда надеюсь, что дела с Россией улучшатся, но я боюсь, что пока с точки зрения Соединенного Королевства (ситуация - ИФ) довольно-таки разочаровывающая", - сказал он.

"Когда я виделся с президентом Путиным, я дал это очень ясно понять. Я сказал: "Смотрите, мы готовы вести дела иначе, мы готовы постараться иметь более близкие отношения, но вы должны изменить свою линию поведения", - продолжил он.

При этом премьер напомнил об обвинениях британской стороны в адрес России о ее причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Джонсон затронул отношения альянса с КНР, отметив, что никто в НАТО не желает "новой холодной войны" с Китаем". Джонсон сказал, что взаимоотношения с этой страной порождают как вызовы, так и возможности.