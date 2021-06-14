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Карабах 14.06.2021 14:12

Докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном планирует посетить Баку

Докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном Пол Гаван (Paul Gavan) приветствовал обмен 15 армян на передачу Азербайджану карты с минными полями в Агдамском районе.

«Чрезвычайно важно предпринять шаги для снижения гуманитарных последствий этого затяжного конфликта, который в прошлом году перерос в шестинедельную войну», - сказал Гаван, слова которого приводит пресс-служба ПАСЕ.

«Сегодня мы можем приветствовать, что обе стороны при помощи и поддержке различных международных субъектов, работали вместе, чтобы найти некоторые решения по двум наиболее важным гуманитарным последствиям войны», - добавил Гаван.

В информации отмечается, что Гаван посетил Армению в мае 2021 года и планирует летом посетить Азербайджан, «чтобы завершить свой доклад о гуманитарных последствиях конфликта между двумя странами».

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАСЕ, ДОКЛАДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]