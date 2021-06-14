Докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном планирует посетить Баку

Докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном Пол Гаван (Paul Gavan) приветствовал обмен 15 армян на передачу Азербайджану карты с минными полями в Агдамском районе.

«Чрезвычайно важно предпринять шаги для снижения гуманитарных последствий этого затяжного конфликта, который в прошлом году перерос в шестинедельную войну», - сказал Гаван, слова которого приводит пресс-служба ПАСЕ.

«Сегодня мы можем приветствовать, что обе стороны при помощи и поддержке различных международных субъектов, работали вместе, чтобы найти некоторые решения по двум наиболее важным гуманитарным последствиям войны», - добавил Гаван.

В информации отмечается, что Гаван посетил Армению в мае 2021 года и планирует летом посетить Азербайджан, «чтобы завершить свой доклад о гуманитарных последствиях конфликта между двумя странами».

Р.Ахмедов