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Внешняя политика 14.06.2021 14:30

Азербайджан откроет посольство в БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства страны в Боснии и Герцеговине (БиГ).

Текст закона, предусматривающего открытие посольства в Сараево, опубликован на сайте главы государства.

Кроме этого, президент Алиев в понедельник подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в БиГ.

Согласно распоряжению, кабинету министров страны поручено решить вопросы логистики и финансирования, связанные с деятельностью посольства в Сараево.

МИД Азербайджана, в свою очередь, должен утвердить структуру и штатное расписание посольства.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, БОСНИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]