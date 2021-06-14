Азербайджан откроет посольство в БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства страны в Боснии и Герцеговине (БиГ).
Текст закона, предусматривающего открытие посольства в Сараево, опубликован на сайте главы государства.
Кроме этого, президент Алиев в понедельник подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в БиГ.
Согласно распоряжению, кабинету министров страны поручено решить вопросы логистики и финансирования, связанные с деятельностью посольства в Сараево.
МИД Азербайджана, в свою очередь, должен утвердить структуру и штатное расписание посольства.
Х.Насирзаде
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