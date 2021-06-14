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Карабах 14.06.2021 14:31

Президент Азербайджана наградил журналистов, погибших в Карабахе при подрыве на мине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц орденом «За службу Родине» 3-ей степени за выполнение должностных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе.

Согласно распоряжению, орденом награждены Сирадж Абышов Абыш оглы, Ариф Алиев Агалар оглы и Магеррам Ибрагимов Али оглы.

Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине, установленной армянской стороной.

В результате инцидента пострадали еще 4 человека.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЖУРНАЛИСТЫ, ОРДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]