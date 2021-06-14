Россия действует не так, как ожидали США - Байден

РФ ведет политику не в соответствии с ожиданиями США и представляет собой "новый вызов", заявил в понедельник на саммите НАТО американский президент Джо Байден.

"За последние пару лет росло понимание того, что перед нами - новые вызовы. Перед нами - Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись, а также Китай", - сказал он во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я должен сказать, что предварительно на (саммите - ИФ) G7 мы с рядом коллег высказались за более значительную координацию, чем есть сейчас", - отметил президент.

Накануне на пресс-конференции по итогам G7 Байден заявил, что собирается на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным обсудить "нарушения международных норм" и темы, по которым возможно сотрудничество между странами. Байден также согласился с оценкой Москвы, что отношения РФ и США сейчас в плачевном состоянии. "Мы не стремимся к конфликту с Россией", - заверил Байден.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.