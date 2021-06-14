Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в понедельник после существенного роста по итогам прошлой недели на оптимизме, что спрос на топливо будет увеличиваться.

Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической ситуации, а также снятию ограничений на путешествия, отмечают эксперты.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что этим летом нефтяные цены могут достигнуть $80 за баррель.

Между тем количество работающих в США буровых установок за прошлую неделю выросло на шесть и достигло 365, что является максимальным уровнем с апреля 2020 года.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:02 составляли $73,24 за баррель, что на $0,55 (0,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,45 (на 0,63%) и достигла $71,36 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,9%. При этом нефть завершила "в плюсе" третью неделю подряд.

Согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают эксперты, спрос увеличился на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.