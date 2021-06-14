Президент Алиев открыл новую подстанцию в Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник запустил новую 110/35/10 кВ-ную подстанцию «Физули», сообщает сайт главы государства.
Президент Алиев, посещающий Физулинский район, также ознакомился с ходом работ по строительству автомобильных дорог Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дорога Победы».
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября 2020 года подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) первоначально получило 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу -ИФ) на проектирование и строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 101,5 км.
«Дорога Победы» начинается от селения Ахмедбейли Физулинского района и пролегает через 20 населённых пунктов, в том числе и город Физули, села Туг и Бёюк Таглар Ходжавендского района, село Сигнах Ходжалинского района, Дашалты Шушинского района, в направлении города Шуша. Одновременно c этой дорогой строится шестиполосная (первые 48 км) дорога Физули—Шуша, общей протяжённостью в 84,6 км и шириной 29,5 и 21,5 м. С этой трассой «Дорога победы» будет пересекаться в 8 местах. Ввод в эксплуатацию «Дороги Победа» запланирован на сентябрь 2021 года.
Б.Рустамбеков
Агентство социальных услуг определилось с аудитором финотчетности за 2020г
Банки в Азербайджане приобрели в понедельник на валютном аукционе свыше $30 млн
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства нового корпуса городской больницы №2 в Сумгайыте
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства больницы в Самухе
В Азербайджане наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении, приговорили к 20 годам лишения свободы
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Выборы президента Эстонии назначены на 30 августа
Путин готов обсудить с Байденом обмен заключенными
Большинство регионов Грузии, в том числе Тбилиси, остались без света из-за аварии в энергосистеме
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?