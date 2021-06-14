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Карабах 14.06.2021 15:43

Президент Алиев открыл новую подстанцию в Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник запустил новую 110/35/10 кВ-ную подстанцию «Физули», сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев, посещающий Физулинский район, также ознакомился с ходом работ по строительству автомобильных дорог Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дорога Победы».

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября 2020 года подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) первоначально получило 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу -ИФ) на проектирование и строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 101,5 км.

«Дорога Победы» начинается от селения Ахмедбейли Физулинского района и пролегает через 20 населённых пунктов, в том числе и город Физули, села Туг и Бёюк Таглар Ходжавендского района, село Сигнах Ходжалинского района, Дашалты Шушинского района, в направлении города Шуша. Одновременно c этой дорогой строится шестиполосная (первые 48 км) дорога Физули—Шуша, общей протяжённостью в 84,6 км и шириной 29,5 и 21,5 м. С этой трассой «Дорога победы» будет пересекаться в 8 местах. Ввод в эксплуатацию «Дороги Победа» запланирован на сентябрь 2021 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОДСТАНЦИЯ, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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