Агентство социальных услуг определилось с аудитором финотчетности за 2020г

Публичное юридическое лицо «Агентство социальных услуг» (АСУ) при Минтруда и соцзащиты населения привлекло физическое лицо Азера Алиева к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности агентства за 2020 год.
Согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az,с аудитором Азером Алиевым заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 14,8 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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