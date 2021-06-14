Агентство социальных услуг определилось с аудитором финотчетности за 2020г

Публичное юридическое лицо «Агентство социальных услуг» (АСУ) при Минтруда и соцзащиты населения привлекло физическое лицо Азера Алиева к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности агентства за 2020 год.

Согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az,с аудитором Азером Алиевым заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 14,8 тыс. манатов.

Х.Насирзаде