Путин готов обсудить с Байденом обмен заключенными

Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC сообщил, что готов обсудить с президентом США Джо Байденом обмен заключенными.
"Я знаю, что у нас есть некоторые граждане США, которые находятся в тюрьме, но если посмотреть на то, сколько граждан Российской Федерации в тюрьме США, то это несравнимо", - сказал Путин.
По его словам, он конечно же готов обсуждать вопрос обмена заключенными.
В интервью Путина спросили о судьбах американцев Пола Уилана и Тревора Рида, которые находятся в тюрьме в РФ.
Гражданин США Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.
Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии.
Президент Алиев открыл новую подстанцию в Физули
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства аэропорта в Физули
Президент Азербайджана наградил журналистов, погибших в Карабахе при подрыве на мине
Агентство социальных услуг определилось с аудитором финотчетности за 2020г
Банки в Азербайджане приобрели в понедельник на валютном аукционе свыше $30 млн
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства нового корпуса городской больницы №2 в Сумгайыте
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства больницы в Самухе
В Азербайджане наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении, приговорили к 20 годам лишения свободы
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?