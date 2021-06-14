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СНГ 14.06.2021 21:49

Минск не получил от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с Ryanair - Минтранс Белоруссии

Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, заявил журналистам директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.

"С просьбой предоставить данные объективного контроля мы первого июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию - страну-эксплуатанта воздушного судна, ответа мы до сих пор не получили", - сказал Сикорский.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]