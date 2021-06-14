Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0236 GBR   2.399 TRY   0.2027

Цена на нефть

11.06 $/bbl   WTI 70.91 0.62 Brent 72.69 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.06.2021 19:30

Россия в последние годы не видела предсказуемости и стабильности от США - Путин в интервью NBC

Предсказуемость и стабильность являются наиболее важными понятиями в международных отношениях, однако в последнее время США не демонстрировали подобный подход в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Если вы спросите мое мнение сейчас, я скажу, как оно есть. Самая важная ценность в международных делах - предсказуемость и стабильность. И я полагаю, что от наших партнеров в США это то, чего мы за последние годы не видели", - сказал Путин.

В ответ на комментарий журналиста, что президент США Джо Байден может сказать, будто Россия "вызвала много нестабильности и непредсказуемости", Путин уточнил, что риторика лидеров РФ и США "в какой-то момент, в конкретных формах" может отличаться.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли о желании восстановить предсказуемость и стабильность между США и РФ. Так, в конце мая Белый дом обнародовал заявление, согласно которому президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

"Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - было указано в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ


Похожие новости


Путин назвал ожидаемым проведение саммита с Байденом без предварительных условий с учетом ухудшения отношений РФ и США до "самой низкой планки" Путина не пугает оппозиция Путин считает маловероятным, что США перестанут вмешиваться в дела других стран Путин и Мишель обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - Кремль Путин назвал Меркель надежным партнером Путин воздержался от оценок действий Лукашенко в ситуации с самолетом Ryanair

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]