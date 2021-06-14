Россия в последние годы не видела предсказуемости и стабильности от США - Путин в интервью NBC

Предсказуемость и стабильность являются наиболее важными понятиями в международных отношениях, однако в последнее время США не демонстрировали подобный подход в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Если вы спросите мое мнение сейчас, я скажу, как оно есть. Самая важная ценность в международных делах - предсказуемость и стабильность. И я полагаю, что от наших партнеров в США это то, чего мы за последние годы не видели", - сказал Путин.
В ответ на комментарий журналиста, что президент США Джо Байден может сказать, будто Россия "вызвала много нестабильности и непредсказуемости", Путин уточнил, что риторика лидеров РФ и США "в какой-то момент, в конкретных формах" может отличаться.
Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли о желании восстановить предсказуемость и стабильность между США и РФ. Так, в конце мая Белый дом обнародовал заявление, согласно которому президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.
"Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - было указано в заявлении.
Байрамов и Мортон обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Президент Алиев открыл новую подстанцию в Физули
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства аэропорта в Физули
Первый испытательный полет в аэропорту Физули состоится 5 сентября - гендиректор AzVirt
Экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз в январе-мае вырос на 44%
Котировки нефти достигли максимума за два года, Brent - выше $73,4 за баррель
В Азербайджане зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19 - минимальное число с апреля 2020г
Число браков в Азербайджане за январь-апрель увеличилось на 7,6%, разводов – почти на 26,5%
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства нового корпуса городской больницы №2 в Сумгайыте
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?