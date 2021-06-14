Обвинения Москвы в ведении кибервойны против США бездоказательны - Путин

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не ведет войну в киберпространстве и назвал бездоказательными обвинения об этом.
"Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, - а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?", - заявил Путин в интервью телекомпании NBC, отвечая на вопрос, ведет ли Россия кибервойну против Америки.
"Но это же просто разговор ни о чём. Ну хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет", - сказал Путин.
Президент вспомнил, что одной из последних кибератак была атака на трубопроводную систему США.
"Насколько мне известно, акционеры этой компании приняли решение даже заплатить выкуп. Они откупились от кибербандитов. Но если Вы перечислили целый набор уважаемых специальных служб США, они мощные, глобальные, они могут найти тех, кому заплачен выкуп в конце концов или нет? Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что "теперь какая-то кибератака на мясокомбинат какой-то. Потом на крашеные яйца, скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс".
"Вы сказали: много-много доказательств, - но ни одного опять не привели. Это же разговор в пустоту, в пользу бедных совсем. О чём мы говорим?", - добавил президент РФ.
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